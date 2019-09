53 aule e 4 sedi per liceo Cotugno

(ANSA) - L'AQUILA, 2 SET - Il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, ha assegnato con un decreto le aule ai licei annessi al Convitto "Cotugno" di L'Aquila per l'anno scolastico 2019/2020, in attesa dell'intervento di messa in sicurezza sismica della sede in via Leonardo Da Vinci. Sono complessivamente 53 gli spazi così ripartiti su 4 sedi: 18 aule nel Musp di Via del Castelvecchio (Pettino), 13 nel Musp di Via Ficara, 14 nel Musp di Via Acquasanta (sede liceo musicale), 8 nella sede dell'Istituto Tecnico Geometri "Colecchi".

Il decreto prevede inoltre che a breve verrà assegnato al Convitto "D. Cotugno" anche il Musp in Via Madonna di Pettino, grazie ad accordo con il Comune dell'Aquila, liberato dalla presenza dell'Istituto di scuola primaria Maestre Pie Filippini: vi verranno trasferite le classi che erano insediate nell' Itg "Colecchi". Gli spazi liberati saranno a disposizione del vicino IIS "A. Bafile" che ne ha fatto richiesta.