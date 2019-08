Vanoni, Concato e Fresu in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 30 AGO - Si avvia a conclusione la lunga estate abruzzese, con un cartellone settimanale degli spettacoli ricco di appuntamenti. Si parte questa sera a L'Aquila con "Don Attilio Cecchini - La voce d'Italia a Caracas, l'Avvocato delle utopie": la voce recitante di Giampiero Mancini sarà accompagnata dal canto di Candida D'Aurelio.

Sabato sempre a L'Aquila, prima giornata de "Il jazz italiano per le terre del sisma": sul palco di piazza Duomo si alterneranno Ornella Vanoni, Karima, Agata Garbin, Nicky Nicolai e Stefano, Cristina Zavalloni. All'Aurum di Pescara doppio concerto Simona Ciaccia (piano) e Silvia Monti (violino). A Francavilla, in Piazza Sant'Alfonso, c'è la "Notte della pizzica", che vedrà ospite l'Uccio Aloisi Gruppu.

Domenica primo settembre seconda ed ultima giornata, a L'Aquila, de "Il jazz italiano per le terre del sisma": tra gli altri Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura. In serata il concerto di chiusura di Fabio Concato e Paolo Di Sabatino Trio che si terrà in Piazza Duomo.