Jova Beach: iniziati lavori per palco

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 30 AGO - Proseguono a Montesilvano (Pescara) i lavori per il Jova Beach Party. Questa mattina, sul tratto di spiaggia che ospiterà l'evento è iniziato il montaggio del palco. La riviera, dallo stabilimento Sabbia d'Oro fino a dopo il lido Bagni Bruno, è stata chiusa al traffico per permettere l'accesso e il parcheggio dei tir.

Sempre in mattinata sopralluogo del sindaco Ottavio De Martinis con gli uomini delle forze dell'ordine e del 118.