Borghi Autentici: sindaco Barrea, noi tra primi ad aderire

(ANSA) - BARREA (L'AQUILA), 30 ago - "In questi anni abbiamo seguito le linee guida e le strategie che i Borghi dettano ai loro associati: Barrea fa parte di Borghi autentici da tantissimi anni, è stato uno dei primi Comuni ad aderire all'associazione". Così il sindaco di Barrea, Andrea Scarnecchia, a margine della Festa nazionale dei Borghi autentici d'Italia partita oggi è che andrà avanti fino a domenica.

"Abbiamo attuato tantissime iniziative a partire dalla "Comunità ospitale", per la gestione turistica, una cooperativa di comunità, un impegno per le energie rinnovabili e il risparmio energetico e avviato attività sociali per i residenti.

Eè proprio da qui che dobbiamo ripartire per lo sviluppo turistico di Barrea con nuovi programmi e nuove idee e con il coinvolgimento del lago diventato balneabile".(ANSA).