Borghi Autentici: Febbo, zone interne sono memoria storica

(ANSA) - BARREA(L'AQUILA), 30 AGO - "I Borghi ci danno la possibilità di dare quel sostegno economico alle zone interne che meritano tutta la nostra attenzione. Perdere le zone interne, perdere la memoria storica che rappresentano significa fare un danno enorme".

Lo ha detto l'assessore regionale Giancarlo Febbo nel corso dell'inaugurazione della prima giornata della festa nazionale dei Borghi autentici d'Italia in corso a Barrea fino a domenica.

"Dobbiamo continuare a insistere perché questi nostri gioielli vengano messi in evidenza. Soprattutto per cercare che le nuove generazioni investano su questo patrimonio. Chiaramente tutto si può fare se c'è una rete, se c'è un coordinamento da parte di chi determina le attrattive per portare avanti questi progetti. Come governo regionale stiamo lavorando su questo coordinamento nazionale che mi vede in prima persona coinvolto in queste iniziative. Noi puntiamo molto su tutto questo. Sono certo che Barrea e tutto l'Abruzzo ne usciranno bene. Ma soprattutto chi ha prodotto qui Borghi autentici darà un segnale importante a noi tutti per proseguire questo meraviglioso viaggio che stiamo facendo".(ANSA).