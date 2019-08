186° Feste di Settembre a Lanciano

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 30 AGO - Con la tradizionale Fiera di Sant'Egidio in programma domani, sabato 31 agosto, parte ufficialmente il programma della 186esima edizione delle Feste di Settembre di Lanciano, sotto la direzione del presidente Maurizio Trevisan. Ogni giorno, fino al 16 settembre, ci sarà un appuntamento diverso tra musica, teatro, spettacoli, cultura e tradizioni. Alla festosa e colorata fiera del giocattolo e delle campanelle, che apre alle ore 16 e si protrae fino notte, partecipano oltre 200 ambulanti. Sulle bancarelle si possono trovare anche pezzi di artigianato e manufatti in legno. Le serate clou della kermesse popolare più grande d' Abruzzo ci saranno il 14 settembre, con gli fuochi pirici dell' "Apertura" alle 4 del mattino, e in serata il concerto di Francesco Baccini; giorno 15 ci sarà Max Gazzè e il 16 gran chiusura con Malika Ayane. Le feste di settembre sono dedicate alla patrona Madonna del Ponte la cui solenne processione si terrà il 16 settembre, presieduta dall'arcivescovo Emidio Cipollone.