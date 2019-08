Bombardamento Pescara: Fina 'Pd con Anpi, l'unica seria'

(ANSA) - PESCARA, 29 AGO - "Il Partito Democratico abruzzese aderisce e sarà presente con una propria delegazione all'iniziativa di commemorazione e ricordo dei bombardamenti di Pescara, sabato 31 agosto. Non serve specificare che sarà l'iniziativa dell'Anpi quella a cui saremo presenti: l'unica dotata di onestà storica, rispettosa dei valori professati dalla nostra Costituzione e della esigenza, sempre attuale nel contesto democratico, di rievocare e ricordare per non ripetere gli errori del passato": lo dichiara il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina rispetto alla partecipazione alla celebrazione "Pescara ha memoria". Fina aggiunge: "Quest'anno la partecipazione alla celebrazione Anpi assume, riteniamo, un valore ancora più importante. I tentativi di revisionismo, che si sono concretizzati lo scorso anno con l'organizzazione a Pescara di una iniziativa parallela imbastita per negare goffamente la correlazione tra la tragedia e le scelte del fascismo e i bombardamenti, quest'anno hanno il placet, istituzionale, del Comune di Pescara. Un fatto gravissimo, a cui opporsi con decisione. Il Pd, a tutti i livelli, non smetterà mai di difendere con forza i valori della Resistenza, che sono quelli da cui deriva direttamente la nostra Costituzione, e la necessità irrinunciabile che siano fatti propri da tutte le istituzioni".

(ANSA).