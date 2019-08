Borghi autentici, tre giorni a Barrea

(ANSA) - BARREA (L'AQUILA), 28 AGO - A Barrea, dal 30 agosto all'1 settembre, tre giorni di cultura, spettacoli, musica, street food e divertimento per bambini con i giochi antichi in occasione della 'Festa nazionale dei Borghi autentici'.

"L'evento è l'occasione per svelare l'Abruzzo forte e gentile, scrigno di storia, natura e dei tanti borghi che lo caratterizzano" sottolinea Mauro Febbo, assessore al Turismo della Regione Abruzzo. Il paesaggio, inteso come testimone del valore identitario, è il tema portante degli incontri incentrati su sviluppo sostenibile, architettura, mobilità dolce, piccoli comuni, turismo. Non mancheranno testimonianze di intere comunità locali impegnate nella valorizzazione del paesaggio.

Tra le iniziative in programma la presentazione della guida "Viaggio nei Borghi d'Abruzzo", la presentazione del film/documentario "In questo mondo" della regista Anna Kauber. E poi il Festival del Saltarello con esibizione di gruppi folk: quasi cento artisti tra ballerini e musicisti animeranno le vie del borgo.