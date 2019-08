Perdonanza:Il Volo, Ave Maria all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 26 AGO - Collemaggio si illumina per uno degli appuntamenti artistici più attesi della Perdonanza: Il Volo per l'Aquila, in questo modo Gianluca, Ignazio e Piero il trio canoro di fama mondiale portano in musica il loro personale legame con la Città. Spettacolo inedito, ideato e costruito come "dono" agli aquilani. Solo pochi giorni fa Gianluca Ginoble ha raccontato come questa serata è un omaggio a tutti quelli che hanno sofferto e ancora soffrono a causa del sisma, per tutte le persone che hanno perso affetti importanti. Proprio con questo spirito sono stati scelti i brani che comporranno la scaletta dello spettacolo, fra questi annuncia Ginoble spicca l'Ave Maria Mater Misericordiae, eseguita anche per Papa Francesco. Un inno all'amore e alla vita: "Ave Maria, canta l'anima mia come un'aquila nel vento, si affida e va. Vola". Sul palco insieme al Volo, la Grande Orchestra Sinfonica dei Conservatori, composta da giovani talenti provenienti da tutti i conservatori d'Italia diretti dal Mº Leonardo De Amicis.