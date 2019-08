Aquiloni con "Roccaraso vola"

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 26 AGO - Dal‪30 agosto al 1° settembre l'Aremogna (Roccaraso), ospita la VII edizione di "Roccaraso vola". Grandi e bambini staranno con il naso all'insù per ammirare le creazioni dei migliori aquilonisti nazionali: giganti del cielo, aquiloni statici e acrobatici, e molte attività tra cui l'attesissimo lancio delle caramelle dal cielo, appuntamento immancabile.

‪ Sabato 31 agosto dalle ore 21.30 ci sarà lo spettacolo "Luci in Volo", notturna in Località Pratone.‬ "Siamo orgogliose di essere giunte alla settima edizione del nostro Festival: Roccaraso continua a volare alto", dicono Mariavittoria Bucci e Giulia Cipriani, rappresentanti dell'associazione Roccaraso Vola. "L'idea nata per gioco circa 7 anni fa, sta concretizzando quei sogni che sin da piccole abbiamo portato avanti".‬