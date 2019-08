Allagamenti e black out nell'Aquilano

(ANSA) - L'AQUILA, 24 AGO - La pioggia torrenziale che sta cadendo da circa un'ora nell'Aquilano ha provocato allagamenti e sbalzi di tensione della corrente elettrica che in qualche caso ha causato black out elettrici. In conseguenza dell'ondata di maltempo il traffico sta subendo forti rallentamenti: a tale proposito sulla A24 tra le stazioni di Tornimparte (L'Aquila) e Valle del Salto si è verificato un incidente con un automobilista che ha perso il controllo della sua autovettura uscendo comunque indenne dall'impatto. A tale proposito, Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, sul suo sito internet ha comunicato che per la pioggia ci sono allagamenti tra i caselli L'Aquila Ovest e L'Aquila est.