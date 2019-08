Investita in Molise, muore orsa di 6 anni

Investita ieri sera sulla statale 652 vicino a Rionero Sannitico (Isernia) un'orsa di circa 6 anni è morta per le gravi ferite riportate nell'impatto con il veicolo, forse un camion, che non si è fermato. Il territorio è fuori dai confini sudorientali del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm) e della sua Zona di protezione Esterna (Zpe), a ridosso della Valle del Volturno, informa una nota del Parco. A trovare l'animale agonizzante, ai margini della Ss 17, sono stati alcuni passanti che hanno chiamato l'Ente Parco e i Carabinieri Forestali. Sul posto sono arrivati veterinario e biologi del Parco e personale del Servizio Veterinario della Asl di Isernia, ma l'impatto violento aveva determinato la paralisi degli arti posteriori e in pochi minuti l'orsa è morta. L'evento, si legge nella nota, "ripropone in modo drammatico il tema della conservazione di una specie a rischio estinzione proprio per l'elevato numero di fattori che possono incidere negativamente sulla sua conservazione".