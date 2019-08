Matteotti, Testa, 50 mila euro rilancio

(ANSA) - PESCARA, 22 AGO - "Cinquanta mila euro per il trofeo Matteotti, l'evento internazionale di ciclismo, giunto quest'anno alla sua 72a edizione e che si svolgerà a Pescara il prossimo 22 settembre".

Lo rende noto il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa che dichiara "un sostegno importante per una manifestazione oramai tradizione per la città di Pescara e per il rilancio dello sport abruzzese ed italiano".

Il contributo finanziario al Comune di Pescara è stato deliberato dalla giunta regionale lo scorso 14 agosto, su proposta dell'assessore allo Sport, Guido Quintino Liris, unitamente ad ulteriori 50 mila euro al Comune di L'Aquila per l'organizzazione degli "Internazionali di tennis città dell'Aquila Challenger ATP tour 2019", in corso di svolgimento fino a domenica 25.