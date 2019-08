Dal 23 al 25 il 'Cenacolo dei sapori'

(ANSA) - CHIETI, 20 AGO - Sarà possibile rivivere l'atmosfera del Cenacolo Michettiano nei suoi luoghi originari dal 23 al 25 agosto a Francavilla al Mare (Chieti) con la 7/a edizione di "Al cenacolo dei Sapori", evento che avrà come ospiti Federico Perrotta, Violante Placido e Riccardo Scamarcio. Cultura, stand gastronomici, musica e spettacoli dalle 20 del 23 agosto nelle piazze San Domenico, Porta Ripa e Michetti e nelle strade che le congiungono, artisti di strada, cori, ballerini e oltre cento figuranti. Il passeggio sarà allietato dalle coreografie di Americo De Francesco e del corpo di ballo di New Step, dall'orchestra del Saltarello con Lucio Cupido; in mostra le auto d'epoca dell'associazione Old Motors. E poi musica meccanica, trampolieri e intermezzi musicali a cura di Art Beat& Fire. Saranno presenti le 'Donne del Vate', con l'associazione Le FrancheVillanesi. In piazza Michetti il 23 agosto Perrotta, il 24 spettacolo di Violante Placido, il 25 alle 22.30 Scamarcio; tutto curato dal maestro Davide Cavuti.