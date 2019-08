Paganica Rugby, confermato direttivo

(ANSA) - L'AQUILA, 19 AGO - Confermato per il prossimo quadriennio l'attuale Consiglio Direttivo della Polisportiva Paganica Rugby A.S.D: Antonio Rotellini presidente, Giuseppe Milanese vicepresidente, Fausto Rotellini segretario e tesoriere, Roberto Alfonsetti e Luciano Iovannitti consiglieri.

E' stato approvato il consuntivo economico della Società le cui cifre testimoniano un risanamento finanziario quasi interamente completato. Tra i principali obiettivi il consolidamento economico finanziario, una più efficiente organizzazione societaria, miglioramento dell'offerta formativa per gli atleti, proseguimento dell'attività incentrata sul minirugby, collaborazione con altre Società sportive e sviluppo del progetto Sport e Cultura. "Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi 4 anni - commenta Antonio Rotellini - e ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo che mi sono sempre stati vicini in questo periodo e tutti coloro che con il loro contributo hanno permesso alla Polisportiva di tagliare il traguardo dei 50 anni".