Blitz anti accattonaggio a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 17 AGO - Blitz anti accattonaggio questa mattina a Pescara da parte degli agenti della Polizia Municipale e Polizia di Stato presso l'ex Fea, l'ex mattatoio, presso la zona della vecchia draga nei pressi del lungofiume e all'ex Enaip, dove sono stati trovate persone accampate in condizioni igienico-sanitarie e anche di sicurezza precarie. All'operazione ha preso parte in prima persona anche il sindaco Carlo Masci che ha spiegato come "stiamo già da giorni dando vita a controlli dei territori e sgomberi in quelle aree dove alloggiano senza tetto. Con il supporto anche delle altre forze dell'ordine che ringrazio, stiamo verificando quelle situazioni di degrado che ci sono nella nostra città e che spesso poi portano a situazioni anche potenzialmente delinquenziali''.