Fuga gas da distributore, evacuato Globo

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 16 AGO - Traffico bloccato dalle prime ore di questa mattina in viale della Repubblica a causa di una fuga di gas dal serbatoio di un distributore di carburanti nelle vicinanze del magazzino "Il Globo". Polizia locale e carabinieri stanno deviando il traffico lungo le strade parallele alla Statale 17 mentre squadre di Vigili del Fuoco sono da ore all'opera per porre rimedio alla fuga di gas. Non ancora sono state accertate le cause della fuga di gas. Mentre la Polizia locale ha provveduto a far sgombrare capannoni industriali e magazzini nelle vicinanze del distributore. I disagi agli automobilisti sono stati assai pesanti, considerando il traffico di questi giorni di vacanza.