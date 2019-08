Furto notturno al Centro Universo Silvi

(ANSA) - SILVI (TERAMO), 10 AGO - Nuovo furto al Centro Commerciale "Universo" di Silvi Marina. Ignoti nella notte sono riusciti ad entrare all'interno usando molto probabilmente come ariete una vettura, prendendo di mira il negozio "Unieuro". I malviventi hanno agito in pochi minuti, e dopo aver sfondato una vetrina, si sono impossessati di alcuni computer esposti, per un valore di alcune migliaia di euro. Poi la fuga approfittando dell'oscurità. L'amaro scoperta questa mattina da parte degli addetti della vigilanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. Indagini in corso.