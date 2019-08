Febbo, agosto con mare in ottima salute

(ANSA) - PESCARA, 10 AGO - "Il mare abruzzese è in piena salute e completamente balneabile come dimostrano i dati dei nuovi ed ultimi prelievi effettuati il 5-6-7 agosto dall'Arta. Gli abruzzesi ed i turisti possono in questi giorni di vacanza godersi tranquillamente le bellezze delle nostre acque". Ad annunciarlo è l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo. "Nei punti di campionamento per la balneazione, che sono ben 112 su 126 chilometri di costa - spiega - abbiamo valori buoni ed ottimi, in moltissimi tratti eccellenti e quindi completamente rassicuranti per i turisti, balneatori e operatori turistici.

Ovviamente ai 126 km vanno decurtati circa 9 km sommando a sud e nord delle foci dei fiumi, torrenti ed le aree portuali che sono tratti storicamente preclusi in maniera preventiva e cautelare alla balneazione come d'altronde accade in tutta le altre Regioni d'Italia. Mi preme sottolineare come questi punti, tra l'altro costantemente sotto monitoraggio, non incidono assolutamente sui tratti di costa e sulla balneabilità".