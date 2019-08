Copia Bolla del Perdono a Valle d'Aosta

(ANSA) - L'AQUILA, 10 AGO - I rappresentanti del Comitato Perdonanza celestiniana dell'Aquila, Massimo Alesii e Giovanna Di Matteo, sono stati ricevuti dalla Regione Valle d'Aosta per la consegna alla presidenza della Regione di una copia fotografica della Bolla del Perdono che sarà esposta al Forte di Bard sede di importanti eventi culturali internazionali. I componenti del Comitato sono stati ricevuti dall'assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali, Laurent Vierin, e dalla presidente dell'associazione Forte di Bard, Ornella Badery. L'iniziativa si inquadra nelle attività di promozione della Perdonanza Celestiniana nell'ambito della mostra "L'Aquila - Tesori d'arte tra XIII e XVI secolo", in corso al Forte di Bard nell'ambito del Decennale 2009-2019.

L'occasione ha permesso di rinnovare il ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del fuoco e a tutte le associazioni di volontariato valdostane che si sono adoperate per il soccorso e l'assistenza ai terremotati del 2009.