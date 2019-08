Arriva nuova carta del Parco d'Abruzzo

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 10 AGO - Arriva la nuova carta escursionistica del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, uno strumento atteso da turisti e appassionati con una una scala che permetterà finalmente un dettaglio adeguato anche agli escursionisti esperti, che si basano sulla cartografia per programmare al meglio la loro uscite e vivere in piena sicurezza l'esperienza di percorrere gli oltre 800 km di sentieri nell' Area Protetta. Lo rende noto lo stesso Ente Parco. La nuova e rinnovata edizione (scala 1:25.000) realizzata dall'Ufficio cartografico del Parco assieme alla Soc. D.r.e.Am. Italia è stampata su carta speciale Polyart, antistrappo ed impermeabile.

Considerata la maggiore scala, il territorio del Parco è rappresentato sulle 4 facciate di due mappe separate, riportanti i diversi settori del Parco nazionale e delle aree circostanti.

La nuova carta con i 140 sentieri del Parco, è disponibili sotto forma di app, scaricabile sui propri dispositivi portatili per un approccio più digitale alla visita del Parco.