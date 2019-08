Lanciano, inaugurata bretella per A14

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 19 NOV - Inaugurata oggi a Lanciano la bretella stradale che dal tratto finale di via Bergamo si collega e attraversa l'area artigianale divenendo, per oltre 500 metri, un'arteria strategia per raggiungere il casello A-14 di Lanciano e decongestionando la trafficata parallela di via per Treglio.

L'opera è costata 410 mila euro, di cui 350 mila di fondi regionali e 60 mila comunali. L'infrastruttura ha avuto un lungo percorso progettuale, partito nel 2014, perché attraversa anche il binario della ferroviaria della Sangritana che collega la stazione di Lanciano alle officine di manutenzione. Al taglio del nastro erano presenti il vice sindaco Giacinto Verna (Lavori Pubblici), Pasquale Sasso (Urbanistica), Francesca Caporale (Viabilità) e Carlo Orecchioni (Bilancio).