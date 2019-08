Due biblioteche in una a S.Valentino

(ANSA) - S.Valentino (Pescara), 9 AGO - Notte bianca con l'apertura notturna della biblioteca comunale per l'inaugurazione della nuova sala che ospiterà i 3000 volumi che sono stati donati Loris Di Giovanni di Pianella e dal Domenico Ferri consigliere comunale di Moscufo, assieme a Valeria D'Intino e Benedetta Di Marzo sempre di Moscufo. La cerimonia avverrà nel pieno della notte all'interno della biblioteca comunale. In un post Di Giovanni racconta la genesi di questa iniziativa spiegando che ''i libri sono ponti ostinati: uniscono, creano legami. Appena qualche anno fa sorridevo della mia ritrosia a prestare un libro. Chi avrebbe mai pensato a quello che sarebbe successo in questi ultimi quattro anni.

Insieme agli amici Mimmo Ferri, Benedetta Di Marzio e Valerio D'Intino abbiamo creato due biblioteche da 1000 volumi l'una (Istituto Comprensivo di Pianella e Moscufo e Scuola Orizzonti di Maria Stefania Peduzzi); ora, tutta la collezione di 3000 libri è partita per un'altra biblioteca''.