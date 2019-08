Mit, proroga blocco pedaggi al 30/11

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - "Nell'ambito del confronto tra il Mit, in veste di concedente, e il concessionario Strada dei Parchi circa il rinnovo del Pef (piano economico e finanziario, ndr) e il contestuale piano stralcio per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, è giunto l'accordo, durante un tavolo al Ministero, per un'ulteriore proroga del blocco degli aumenti dei pedaggi dal 31 agosto fino al prossimo 30 novembre". Lo comunica il Mit in una nota.