Illuminato antico Teatro romano Chieti

(ANSA) - CHIETI, 8 AGO - L'antico Teatro Romano di Chieti sarà illuminato tutti i giorni, dal tramonto alle 2.30. L'iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione tra Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, società civile e imprese per valorizzare il patrimonio culturale della città e renderlo maggiormente fruibile. In particolare la Gewiss spa, sotto la guida dell'ingegnere Paolo di Michele, funzionario tecnico commerciale dell'azienda, ha realizzato un impianto di illuminazione che esaltando la potenza dei resti architettonici del teatro romano ne rende possibile la fruizione anche nelle ore notturne. ''Tale collaborazione - si legge in una nota - è stata resa possibile grazie all'iniziativa di 'Fronte Comune Teatino' e, in particolar modo, di Stefano Fagnano, che ha messo in contatto la Soprintendenza e l'azienda stessa, creando così una preziosa sinergia''. La soprintendente Rosaria Mencarelli ha annunciato un intervento di restauro al Teatro romano.