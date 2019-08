Salvini domani in Abruzzo, 4 eventi

(ANSA) - L'AQUILA, 7 AGO - "In Abruzzo, come nelle altre regioni del Centro e del Sud, Salvini ribadirà la necessità dell'autonomia regionale e che l'azione della Lega deve essere incentrata sui sì e, quindi sul fare, e non sui veti, soprattutto se preconcetti". Così il deputato e segretario abruzzese della Lega, Giuseppe Bellachioma, alla vigilia della visita nella costa abruzzese del leader, Matteo Salvini, che sarà in Abruzzo per la decima volta nel 2019. Il vice premier, accolto oltre che da Bellachioma dal deputato e vice segretario Luigi D'Eramo, sarà sul territorio per tutta la giornata per partecipare a quattro eventi nell'ambito della seconda tappa del tour denominato "Salvini beach party": dalle 10 alle 12, sarà al Twin beach di Fossacesia (Chieti), alle 13 ad un pranzo sul trabocco, a Rocca San Giovanni (Chieti), alle 17 terrà un comizio a San Salvo Marina (Chieti) per poi animare il gran finale con un comizio alle 21 allo Stadio del mare a Pescara.