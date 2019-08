Nomine Asl: fibrillazioni in maggioranza

(ANSA) - L'AQUILA, 7 AGO - "E' stata una fuga in avanti del presidente Marsilio, l'accordo era che se ne sarebbe parlato nel pomeriggio di oggi a Pescara nella riunione dei segretari dei partiti della coalizione, alla quale non parteciperemo per riunire i nostri eletti".

Così il deputato e segretario regionale, Giuseppe Bellachoma, sul clima che si respira nel centrodestra che governa la Regione in seguito alla nomina dei direttori generali delle Asl di L'Aquila e Chieti, le prime importanti di oltre cento previste nell'ambito dello spoil system. Le parole di Bellachioma testimoniano le fibrillazioni in seno al centrodestra per la nomina, a sorpresa, effettuata ieri sera, durante la seduta del Consiglio regionale a L'Aquila, dal presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, dei due direttori generali dalle Asl provinciali dell'Aquila, Roberto Testa, e di Chieti, Francesco Zavattaro.