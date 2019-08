In treno d'epoca al Festival Folklore

(ANSA) - PESCARA, 7 AGO - Con la Transiberiana d'Abruzzo e Molise verso il XX Festival Internazionale del Folklore di Carpinone il 12 agosto. Il famoso treno d'epoca, composto da locomotiva diesel e carrozze centoporte, partirà da Sulmona, sosta intermedia alla stazione di Palena dove si potrà partecipare ad una degustazione di prodotti tipici delle aziende agricole della zona nello spettacolare scenario del Quarto di Santa Chiara, per arrivare a Carpinone, capolinea della ferrovia turistica, dove si svolgerà la 20/a edizione del Festival Internazionale del Folklore, la rassegna musicale che ogni anno ospita gruppi folk provenienti da ogni parte del mondo. Tra le delegazioni presenti quest'anno Colombia, Perù, Ecuador, Kenya, Sudafrica, Ucraina e Italia. Nella stessa serata il viaggio di ritorno a Sulmona.

Per partecipare all'iniziativa in treno storico sulla Transiberiana d'Italia si può prenotare collegandosi al sito www.lerotaie.com; maggiori info sulle fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.