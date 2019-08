Cgil piange scomparsa Emilia Di Nicola

(ANSA) - PESCARA, 5 AGO - E' morta a Roma dopo breve malattia a 62 anni Emilia Di Nicola, storica sindacalista della Cgil, già segretaria della Camera del Lavoro di Pescara. Gentile e determinata, impegnata e stimata, Emilia Di Nicola era attualmente nella segreteria della Lega Spi della Cgil di Pescara ed era stata eletta nel Direttivo nazionale della Cgil e nella Assemblea nazionale Spi. Punto di riferimento delle battaglie civili, antirazziste, progressiste e antifasciste, Emilia Di Nicola era andata in pensione qualche anno fa ma era rimasta attiva e presente fino all'ultimo, garantendo sempre il suo prezioso e intelligente contributo.

Domani mattina verrà allestita la camera ardente presso la sede della Cgil di Pescara in via Croce 108 per l'ultimo saluto.