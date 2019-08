Note dei Pink Floyd a Castel del Monte

(ANSA) - CASTEL DEL MONTE (L'AQUILA), 3 AGO - Un concerto a Castel del Monte nella piana di San Marco, nel suggestivo scenario offerto dalle vette del Gran Sasso e dalla vicina Rocca di Calascio, per il decennale del terremoto che devastò L'Aquila e tanti paesi d'Abruzzo nel 2009: è quello in programma lunedì 5 agosto, alle 18, con l'Officina Musicale diretta da Orazio Tuccella che dedicherà al violinista Antonio Anselmi, recentemente scomparso, "Wish you were here" e altri brani dei Pink Floyd tratti da "The dark side of the moon", "Atom Heart Mother", "Animals", tutti nella trascrizione per 15 strumenti di Mark Hamlyn. L'appuntamento rientra tra quelli previsti da "Il borgo, la transumanza e l'enogastronomia. Percorsi alla riscoperta della cultura e della storia dell’area montana del Gran Sasso", manifestazione che si apre oggi e si svolge tra Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio e Calascio (L'Aquila).