Automobilisti ubriachi, 4 denunciati

(ANSA) - CHIETI, 3 AGO - Nel primo weekend di agosto da 'bollino nero', la Polizia Stradale di Chieti ha ritirato dieci patenti di guida ad automobilisti risultati positivi alla prova con l'etilometro, e in un caso al drug test, quattro dei quali avevano un tasso alcolico superiore a 0,80 grammi per litro e pertanto sono stati denunciati. Su disposizione del comandante Fabio Polichetti la Polstrada ha rafforzato i controlli impiegando cinque pattuglie lungo il tratto costiero della ss 16 della provincia di Chieti, in particolare sulla costa dei trabocchi tra San Vito, Fossacesia e Vasto, ma anche lungo l'autostrada A/14 fra Ortona e Vasto. Sono stati 130 gli automobilisti controllati, anche con l'impiego del personale sanitario della Questura di Chieti, per gli accertamenti relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti, con risultati che la Polizia Stradale di Chieti definisce preoccupanti.