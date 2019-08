Ricci nuovo delegato regionale Wwf

(ANSA) - PESCARA, 2 AGO - Filomena Ricci, dottore di ricerca in scienze ambientali e già direttrice dell'Oasi Wwf Gole del Sagittario, è il nuovo delegato regionale del Wwf Abruzzo; la Ricci subentra al giornalista Luciano Di Tizio, che esce di scena dopo sette anni di attività. "Le soddisfazioni maggiori - ha detto Di Tizio - sono state da una parte quella di avere accompagnato il Wwf in una difficile fase di riorganizzazione che ha dato ottimi risultati e dall'altra quella di aver contribuito a costruire una eccellente rete di rapporti con le altre associazioni ambientaliste". Per la Ricci "l'Abruzzo rappresenta uno dei territori più importanti d'Europa per la ricchezza di biodiversità. L'azione del WWF non può quindi non concentrarsi sulla tutela delle specie e degli habitat che ci caratterizzano, a partire da due animali simbolo: il Lupo e l'Orso marsicano. Per quest'ultimo il rischio di vederlo scomparire è reale e come WWF siamo impegnati nel progetto Orso2x50 che punta al raddoppio della popolazione entro il 2050".