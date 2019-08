Grano: Coldiretti Abruzzo, qualità ok nonostante meteo

(ANSA) - PESCARA, 2 AGO - L'andamento anomalo del meteo e le sempre più disastrose incursioni dei cinghiali hanno compromesso una parte dei raccolti, ma grazie all'impegno e alla perizia degli agricoltori la produzione del grano made in Abruzzo è salva per qualità. Lo dice Coldiretti Abruzzo tracciando un bilancio della trebbiatura ormai terminata in tutto il territorio regionale registrando un leggero calo della produzione dovuto principalmente alla forza devastatrice della fauna selvatica che ha distrutto alcuni campi ma mantenendo buona la qualità di un settore tradizionale che potrebbe diventare una punta di diamante dell'economia agricola regionale. "Il grano abruzzese è di fatto un'eccellenza agricola della nostra regione che deve fare i conti con problemi antichi aggravati da una condizione climatica e meteorologica sempre più sfavorevole - commenta Coldiretti Abruzzo - tuttavia, la trebbiatura di quest'anno è andata a buon fine soprattutto in termini qualitativi registrando un'ottima percentuale di proteine, colore e peso specifico. E' un segno indicativo di un settore che, rappresentato da oltre 20mila aziende, sta puntando sulla qualità per imporsi su un mercato sempre più esigente con una media annuale di circa 1,4 milioni di quintali di grano duro prodotto, un milione di quintali di grano tenero e mezzo quintale di orzo, seguito da altri cereali come Senatore Cappelli, Saragolla, Carosella e Solina che si stanno riscoprendo in alcune zone soprattutto di montagna".(ANSA).