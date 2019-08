Bandiere blu Abruzzo su autostrade

(ANSA) - PESCARA, 1 AGO - Al via la seconda campagna di comunicazione mirata alla promozione delle dieci "Bandiere Blu 2019" abruzzesi. L'obiettivo è valorizzare, durante il periodo estivo, le località di mare e i laghi, che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento turistico e ambientale. Saranno utilizzati 44 pannelli del circuito Publi Route, posizionati ed esposti per 60 giorni, dal 1 agosto al 30 settembre, all'ingresso delle aree ristoro di 26 aree di servizio tra Bologna e Vasto sulla A14 e tra Roma e l'Abruzzo. Il numero dei contatti stimati nei 60 giorni (agosto e settembre) sarà di circa 5 milioni. "Queste dieci Bandiere blu - ha spiegato l'assessore al Turismo Mario Febbo - sono un punto di partenza per far crescere il nostro turismo, promuovere le nostre innumerevoli bellezze ed eccellenze, ma dobbiamo lavorare ancora per aumentare il numero dei vessilli in Abruzzo".