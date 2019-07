Giovani talenti in scena con 'Aladdin'

(ANSA) - PESCARA, 31 LUG - Un cast di 17 elementi fra i 5 e i 15 anni, uno spettacolo di un'ora che con il suo ritmo incalzante stupisce per la giovane età dei protagonisti, pronti a passare dalla prosa al canto senza cedimenti: con il musical 'Aladdin' il pubblico del teatro 'Madonna del Rosario' a Pescara ha potuto apprezzare il grande lavoro e la passione che animano 'Il Mondo del Musical', scuola avviata nella sede dell'Accademia internazionale del Musical a Montesilvano (Pescara). Guidati dall'attore Silvano Torrieri, i giovanissimi hanno vissuto un'esperienza coinvolgente tra studio, disciplina e divertimento per poi andare in scena con piglio da professionisti. E 'Aladdin' è solo una delle produzioni di quest'anno. Torrieri guida gli attori e cantanti in erba nella scelta del ruolo più adatto, valorizzando le caratteristiche di ciascuno. "La capacità stessa di imparare le parti a memoria è fondamentale, e ciò li aiuta anche a scuola - osserva - Vedo che più attività svolgono i ragazzi, più competenze acquisiscono".