Assoturismo,serve progettualità organica

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "La sfida del turismo italiano è essenzialmente una: considerare il turismo come comparto. Fino a oggi il turismo è stato considerato al traino dei servizi o del commercio, ma mai come comparto economico a tutti gli effetti.

Solo con questa prospettiva possiamo articolare un disegno legislativo complessivo, finora abbiamo solo assistito a interventi spot e provvedimenti d'urgenza". Lo ha detto Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, al convegno 'Le nuove sfide del turismo italiano', organizzato dall'osservatorio parlamentare per il Turismo nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. E' intervenuto anche l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Mauro Febbo, nel ruolo di coordinatore della Commissione Turismo e Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Conclusioni affidate al ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio.