Radioterapia oncologica, promossa Chieti

(ANSA) - CHIETI, 26 LUG - La Radioterapia oncologica di Chieti è al secondo posto per qualità percepita dai pazienti tra i centri italiani del settore che hanno aderito al progetto nazionale Ramsi.net, acronimo di "Radioterapia Amica Mia Smile In", avviato per misurare la percezione degli utenti rispetto ai servizi ricevuti. Quattro totem con pulsantiere con 4 tasti ciascuna, dal colore verde (giudizio totalmente positivo) al colore rosso (totalmente negativo), sono state posizionate a marzo nel reparto dell'ospedale di Chieti diretto da Domenico Genovesi. Ciascun totem pone una domanda sulla puntualità del reparto ("L'orario del tuo appuntamento è stato rispettato?"), l'accoglienza ("Ti sei sentito accolto come persona?"), la professionalità ("Sono stati competenti con te?") e il comfort degli ambienti ("Gli ambienti sono confortevoli?"). I pazienti hanno espresso giudizi più che positivi su ogni settore esaminato, un totale di 1.651 voti di cui 1.294 totalmente positivi.