Ultramaratona Gran Sasso domenica 28/7

(ANSA) - PESCARA, 25 LUG - "Coniugare sport e turismo è fondamentale per la crescita dell'Abruzzo e questa manifestazione è un evidente esempio che questo binomio funziona". Lo ha dichiarato l'assessore regionale Mauro Febbo durante la conferenza stampa di presentazione della nona edizione della "Ultramaratona del Gran Sasso" che si svolgerà domenica 28 luglio. Un evento sportivo che quest'anno ha raggiunto i 500 iscritti con un percorso di cinquanta chilometri che toccherà i comuni aquilani di Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel del Monte fino a giungere alla Piana di Campo Imperatore. L'organizzazione della gara è affidata alla ASD Marathon Club Manoppello Sogeda in collaborazione con l'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e il patrocinio di Regione Abruzzo e Provincia dell'Aquila. Franco Chiazza, "patron" dell'evento, assicura che come numeri e impegno logistico la "Ultramaratona del Gran Sasso" si classifica al terzo posto in Italia tra le competizioni dello stesso tipo.