Ecco Spoltore Ensemble,Piovani e Placido

(ANSA) - PESCARA, 25 LUG -Grandi stelle per la 37esima edizione dello Spoltore Ensemble che si terrà dal 16 al 19 agosto e che vedrà uno spazio speciale per i "grandi figli d'Abruzzo", con la direzione artistica affidata al Maestro Davide Cavuti, compositore e regista e vincitore, nel giugno scorso, del prestigioso "Award of Excellence" al "Film Festival" di Toronto, in Canada con il film "Lectura Ovidi". Questa mattina la presentazione dell'evento, presso la sede del Consiglio Regionale. Il direttore artistico Davide Cavuti ha illustrato nel dettaglio la manifestazione: "Sono fiero di essere direttore artistico di questa manifestazione in cui sono stato ospite nel 2008 e nel 2014. Siamo felici di poter ospitare in questa rassegna grandi nomi come l'Oscar Nicola Piovani, Michele Placido e il cabarettista Gabriele Cirilli, e poi nella serata dedicata al Teatro con la partecipazione di Edoardo Siravo, Debora Caprioglio, Pino Ammendola e il compositore Germano Mazzocchetti. Sarà un evento dedicato ai figli d'Abruzzo, con l'omaggio a figli illustri della nostra terra con un omaggio a Gabriele D'Annunzio, Enio Flaiano, Ignazio Silone, Cicognini, Francesco Paolo Tosti, Ovidio, e agli spoltoresi Paolo De Cecco e Balbino Del Nunzio". Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, alla sua ottava edizione da primo cittadino con lo Spoltore Ensemble, spiega: "Siamo soddisfatti di poter andare avanti con la manifestazione culturale fra le più longeve in Abruzzo e questo lo sottolineiamo con orgoglio, perché parliamo di un evento arrivato a trentasette edizioni. Abbiamo anche per la prima volta un Premio Oscar come Nicola Piovani, e credo che non,si possa non parlare di una grande edizione. Abbiamo investito e investiremo sempre nella cultura anche perché con 65mila euro di investimenti abbiamo portato grandi nomi a Spoltore". Roberta Rullo, assessore alla Cultura ha sottolineato l'importanza della manifestazione per Spoltore: "Per noi questo evento e parte connotante della città ed un tatto identitario della città. È con orgoglio avere come direttore artistico avere il Maestro Cavuti, con un cartellone crediamo di grande prestigio"..