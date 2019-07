Garante detenuti: Nardella, Cifaldi saprà fare molto bene

(ANSA) - PESCARA, 24 LUG - "Sono convinto, perché conosco bene Gianmarco Cifaldi e le sue innate qualità umane e professionali, che saprà fare molto bene il suo lavoro". È quanto dichiara con soddisfazione, in una nota, Mauro Nardella, vice segretario generale Uil Pa Polizia Penitenziaria, a proposito dell'elezione, in Consiglio regionale d'Abruzzo, di Gianmarco Cifaldi a garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. "Ora affrontare le irte difficoltà del sistema penitenziario, entrando in sinergia con il neo eletto garante, per noi che lo facciamo da Corpo intermedio sarà molto più facile. A Cifaldi vanno le mie più sentite congratulazioni, così come vanno, perché mi sembra giustamente e doveroso fare, ai consiglieri regionali che hanno creduto nel suo nome. E' un giorno storico per l'Abruzzo e per l'intero comparto penitenziario".(ANSA).