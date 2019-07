Croce a tre donne, lettera di Mattarella

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Congratulazioni dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle tre vincitrici del Premio Croce che saranno premiate sabato 27 Luglio a Pescasseroli (AQ), in una lettera inviata al sindaco. Quest'anno il Premio giunge alla XIV edizione e nel pomeriggio di venerdì 26 luglio si terrà un convegno dedicato al trentennale della caduta del Muro di Berlino. Vince il premio per la saggistica Eva Cantarella, con il libro "Gli amori degli altri", editore "La Nave di Teseo" - Trenta storie d'amore per conoscere meglio i greci e i romani.

Per la letteratura giornalistica vince Maria Pace Ottieri, con il libro "Il Vesuvio Universale" Edizione Einaudi. Per la narrativa vince il premio Lia Levi, con il romanzo "Questa sera è già domani", edizioni E/O. Il Premio Croce è diventato ormai un appuntamento fisso a Pescasseroli, luogo di nascita di Benedetto Croce, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise quest'anno la manifestazione dedicata alla cultura si terrà nei giorni 25, 26 e 27 luglio 2019.