Case popolari: Unione Inquilini, proposta incostituzionale

(ANSA) - PESCARA, 24 LUG - ''Siamo in Italia e nel terzo millennio: qualcuno avverta il Presidente e l'Assessore competente dell'Abruzzo. Segnalo al Presidente della Regione Abruzzo che la legge sul reddito di cittadinanza prevede che il governo definisca l'elenco dei Paesi non europei nei quali non è possibile avere la documentazione patrimoniale e quindi quei Paesi dai quali i migranti non hanno alcuna possibilità di avere la relativa documentazione e che li esenterà dal presentarla.

Ora siamo ancora in attesa che il Governo faccia questo elenco visto che il termine è scaduto lo scorso 30 giugno. Ma già questo dice come la legge proposta in Abruzzo ha pesanti carenze e va ritirata o pesantemente modificato comportando norme che emanano un forte sentore di incostituzionalità''. Lo scrivono in una nota Massimo Pasquini segretario nazionale Unione Inquilini e Walter Rapattoni segretario regionale.(ANSA).