Scuola, plesso unico, appello a Regione

(ANSA) - L'AQUILA, 23 LUG - Si è svolta nella sede della Regione Abruzzo all'Aquila una riunione sul nuovo polo scolastico unico a servizio dei Comuni del Medio Vastese. Insieme al presidente della Regione Marco Marsilio e all'assessore Mauro Febbo presenti rappresentanti dei Comuni di Carunchio, Palmoli, Tufillo, Celenza sul Trigno, Torrebruna e San Giovanni Lipioni (Chieti). La richiesta è stata di interloquire con il Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del ministero dell'Istruzione per portare a conclusione, nel più breve tempo possibile, la procedura amministrativa di impegno delle risorse a favore dell'Inail previste dalla legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) per realizzare un plesso unico a servizio dei 6 Comuni, in posizione baricentrica. Un progetto che rientra nella Strategia delle Aree Interne del Miur rispondente ai criteri di sicurezza, che eviterebbe chiusura di scuole nei paesi più piccoli o formazione di multiclassi che non gioverebbero alla formazione.