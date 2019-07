Festa dei Borghi nel Parco d'Abruzzo

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il borgo di Barrea, in provincia dell'Aquila, nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, per tre giorni 'capitale' dei Borghi Autentici d'Italia. Il 30 e 31 agosto e l'1 settembre, il piccolo comune ospita, grazie alla Regione Abruzzo e all'Ente Parco, la decima edizione della Festa nazionale dei Borghi Autentici d'Italia 2019. La presentazione a Roma, nella sede dell'associazione Abruzzesi, vicino al Bioparco della capitale. "Oggi l'Abruzzo annovera 75 Borghi di cui 46 sono Borghi Autentici, a testimonianza del valore che la Regione attribuisce a questi luoghi", dice l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, sottolineando la balneabilità "dei due laghi di Barrea e Scanno, un lasciapassare per il turismo di qualità e di sport acquatici". Nei borghi, sottolinea Francesco Di Filippo, direttore Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo,"c'è il vero lifestyle italiano ricercato dagli stranieri e riscoperto da molti giovani".Forte il legame con quello che rappresenta il Parco d'Abruzzo, conservazione e sviluppo locale. A mettere in evidenza questo connubio è Antonio Di Santo, presidente della comunità del parco d'Abruzzo Lazio e Molise, l'organo intermedio che concilia le esigenze territoriali con quelle di conservazione. "Il tema della festa è il paesaggio", afferma Di Santo e Barrea, ricorda "è uno dei 24 borghi all'interno del Parco. Per noi la festa è occasione per iniziare l'avvicinamento quelli che sono i festeggiamenti per il centenario della nascita del Parco nel 2022, insieme al Gran Paradiso con cui è stata avviata una partnership per i cento anni". E Barrea, racconta il sindaco Andrea Scarnecchia, è borgo autentico d'Italia e uno dei primi ad aderire all'associazione. "Proporrò subito che sia una festa plastic free", dice elencando le buone pratiche adottate, dall'energia al recupero del centro storico. "L'Associazione Borghi Autentici d'Italia - ricorda il vicepresidente Gianfilippo Mignogna - copre 370 territori, in 17 regioni italiane con 1 milione di cittadini. Le comunità locali sono i veri agenti di promozione del territorio". (ANSA)