Naiadi, slitta riapertura dopo maltempo

(ANSA) - PESCARA, 19 LUG - "A settembre saremo pronti, ma solo con tutte le garanzie necessarie di una struttura sicura e collaudata. Le Naiadi non saranno più un'illusione". Così il direttore generale delle Naiadi Nazzareno Di Matteo, alla luce delle conseguenze del maltempo della scorsa settimana sulla struttura sportiva, con un blackout che ha compromesso l'impianto termo-idraulico, quello elettrico e di circolazione per il riscaldamento dell'acqua, è portato al rinvio della riapertura al pubblico prevista il 15 luglio. "Stiamo lavorando, innanzitutto, per garantire la riapertura della piscina olimpionica i primi giorni di agosto, ma solo dopo aver avuto tutte le garanzie e le certificazioni che si rendono necessarie a seguito dei danni provocati dal maltempo - ha detto Di Matteo - perché non possiamo rischiare di creare nuovi disservizi ai cittadini. A tal proposito, per correttezza, abbiamo restituito i soldi a chi aveva già effettuato l'abbonamento, nell'attesa di poter comunicare una data certa per la ripresa delle attività".

Il gestore ha poi comunicato di aver inviato, nei giorni scorsi, una nota al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, all'assessore agli Impianti Sportivi, Guido Quintino Liris e all'assessore al Turismo, Mauro Febbo, per chiedere un incontro urgente, dove poter analizzare nello specifico quale sia l'impegno di spesa che la Regione prevede per sostenere la struttura, anche alla luce dei nuovi lavori di manutenzione e in vista del ripristino dell'intero impianto, fissato per settembre. "È necessario dare garanzie concrete all'utenza, oggi più che mai - ha concluso il direttore generale delle Naiadi - perché vogliamo evitare ulteriori inconvenienti che, in passato, hanno limato la credibilità de 'Le Naiadi'".