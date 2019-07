Scuola smart cities al Gssi dell'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 18 LUG - Confluiranno all'Aquila da ogni parte del mondo i progettisti delle città del futuro. A loro è rivolta "Smart City looks like", una scuola internazionale estiva sul tema delle città intelligenti, che si terrà al Gran Sasso Science Institute (GSSI) dal 22 al 28 luglio. Nella settimana di lezioni, 30 giovani ricercatori provenienti da 19 paesi studieranno come trasformare in realtà l'idea di smart city - una città efficiente, verde, aperta all'innovazione e alla partecipazione, che attrae talenti, crea lavoro e produce benessere. Oltre che sull'internazionalità, la summer school organizzata da Leonardo Mariani dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e da Ludovico Iovino del GSSI punta anche sull'interdisciplinarità. Ciascun partecipante porterà nella scuola competenze diverse, che vanno dall'informatica all'economia, passando per l'urbanistica e l'architettura. Tra i relatori anche Antonio Puliafito, dell'Università di Messina; Julian Tait, cofondatore e CEO di Open Data Manchester.