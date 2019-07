Estate, minima di -3 gradi a Roccaraso

(ANSA) - L'AQUILA, 17 LUG - Giornata estiva in tutto l'Abruzzo, ma nella notte in alcune località la temperatura è scesa sotto lo zero. Tra le minime registrate dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Aq Caput Frigoris' spiccano il -3.0 di Roccaraso (L'Aquila), Piano Aremogna, a 1420 metri, rilevato in collaborazione con Meteo iserniaemolise, e -1.2 gradi in località Piani di Pezza, a 1450 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo (L'Aquila). Fresco anche sull'Altopiano delle Cinquemiglia, con 0.0 °C, +0.3 gradi a Pescasseroli Vallechiara, +1.1 gradi a Rocca di Mezzo e +4.8 a Navelli (L'Aquila). La stazione di L'Aquila Ovest ha rilevato +6.4°C, quella di L'Aquila Tempera 5 gradi. Aggiornamenti sono disponibili su https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm .