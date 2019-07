Beni confiscati, Conferenza Servizi

(ANSA) - L'AQUILA, 17 LUG - L'Agenzia nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, presieduta dal prefetto Bruno Frattasi, terrà all'Aquila, oggi mercoledì 17 luglio alle 11, nell'Aula Magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, una Conferenza regionale di Servizi al fine di acquisire, da parte dei Comuni e delle Amministrazioni interessate, le manifestazioni d'interesse all'utilizzo di beni definitivamente confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata sul territorio abruzzese e la finale destinazione delle 68 unità immobiliari in questione. Parteciperanno i quattro Prefetti della regione; i vertici provinciali e abruzzesi delle Forze dell'Ordine; i sindaci dei 17 Comuni in cui sono ubicati i beni sequestrati nonché rappresentanti della Magistratura, della Regione, delle quattro Province e dell'Agenzia Interregionale Abruzzo-Molise del Demanio. Al termine della riunione, nella stessa Aula Magna, alle 12:30, una conferenza stampa.