'Jova beach party',tappa Vasto a rischio

(ANSA) - CHIETI, 16 LUG - Il concerto di Jovanotti in programma sulla spiaggia di Vasto (Chieti) il 17 agosto per il 'Jova beach party' è "a rischio". Lo ha detto il prefetto di Chieti Giacomo Barbato al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. I pareri espressi dalle forze dell'ordine sul piano presentato dagli organizzatori sono negativi. "Il concerto è sicuramente a grave rischio - ha detto Barbato in conferenza stampa dopo aver rivelato di essere fan di Jovanotti - Oltre che per l'inidoneità dei luoghi legata al fosso, si può chiedere il 17 agosto, sabato, bollino rosso, di chiudere la statale 16 Adriatica per consentire la sosta? E in A14 che succede? Spacchiamo l'Italia in due? Concettualmente ci sono impossibilità realizzative, stante la situazione com'è".

Replica Maurizio Salvadori, organizzatore dei live di Lorenzo: "Anche per noi la sicurezza del pubblico è il primo inderogabile elemento di attenzione. Cercherò domani stesso di prendere contatto con la prefettura per fissare un incontro".