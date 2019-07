Al via 'Fontecchio Arte nel Bosco'

(ANSA) - FONTECCHIO (L'AQUILA), 15 LUG - Al via 'FAB Lab - Fontecchio Arte nel Bosco', 1/a edizione della scuola estiva organizzata dal Comune di Fontecchio in collaborazione con Accademia di Belle Arti dell'Aquila rivolta a studenti, artisti, curatori. L'intento è attivare un processo corale di riflessione sui temi della memoria e del cambiamento, attraverso l'azione artistica e coinvolgendo la comunità di Fontecchio nella progettazione di interventi artistici in aree all'aperto del paese. L'esperienza durerà una settimana durante la quale i partecipanti risiederanno a Fontecchio e, con la collaborazione di esperti di storia e paesaggio, incontreranno gli abitanti.

Lunedì 15 'Immagine/Immaginario' con Marco Brandizzi; martedì 16 'Storia dell'arte negli spazi aperti' con Silvano Manganaro; mercoledì 17 'Percorsi, parchi, boschi artistici: esempi internazionali' con Cecilia Canziani; giovedì 18 'Il corpo nello spazio' con Margherita Morgantin; venerdì 19 'Materia Natura Cultura' con Italo Zuffi; domenica 21 presentazione dei progetti.